Сутки на Донбассе: боевики значительно активизировались после псевдовыборов

За прошедшие сутки пророссийские боевики 16 раз открывали огонь по позициям Вооруженных Сил Украины.

Боевики значительно активизировались по сравнению с прошлой неделей. Бойцы ВСУ отмечали, что во время так называемых псевдовыборов и 2-3 дня после боевики вели себя довольно тихо, уменьшив количество обстрелов, сейчас же они палят по всей линии соприкосновения.

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Противник пять раз применил запрещенное Минскими соглашениями вооружение. Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и станковых гранатометов различных систем.

Кроме того, из вооружения БМП, зенитной установки ЗУ-23-2 и минометов калибра 82 мм враг обстреливал позиции вблизи хутора Свободный. В частности, такие же минометы боевики применили и у Счастья, Крымского и Старого Айдара.

В результате боевых действий, один украинский военный получил ранения.

Напомним, 11 ноября на оккупированных территориях Донбасса происходили псевдовиборы главарей пророссийских боевиков. Так, новым главарем боевиков Донетчины стал ставленник Кремля Денис Пушилин, а главарем боевиков Луганщины стал Леонид Пасечник. Результаты псевдовыборов боевиков не признают ни Украина, ни весь цивилизованный мир.