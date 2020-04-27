Сутки на Донбассе не были тихоми: оккупанты нанесли 11 обстрелов

Боевики почти каждый день на Донбассе нарушают режим тишины. Прошедшие сутки не стали исключением: оккупанты применили запрещенное оружие, однако, к счастью, украинские военные не пострадали.

Враг применил против наших воинов запрещенное на линии соприкосновения оружие. Об этом сообщили в пресс-центре Операции объединенных сил.

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Российские наемники использовали артиллерийские системы калибра 152 миллиметра, калибра 120 миллиметров и 82 миллиметра, а также гранатометы различных систем, вооружения боевых машин пехоты, зенитную установку, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Где стреляли оккупанты

Восемь нарушений режима прекращения огня за прошедшие сутки зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Противник дважды обстрелял позиции возле Лебединского , используя вооружение БМП-2, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

, используя вооружение БМП-2, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. По защитникам Широкиного оккупанты дважды вели огонь из зенитной установки ЗУ-23-2, минометов калибра 120 миллиметров и 82 миллиметра, а также ручных противотанковых гранатометов.

оккупанты дважды вели огонь из зенитной установки ЗУ-23-2, минометов калибра 120 миллиметров и 82 миллиметра, а также ручных противотанковых гранатометов. Опорные пункты Объединенных сил недалеко от Богдановки враг обстреливал утром и вечером из миномета 82-го калибра, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

враг обстреливал утром и вечером из миномета 82-го калибра, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Возле Новотроицкого применил станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

применил станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Рядом со Старогнатовкой применили автоматический станковый гранатомет.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

Выпустили 9 мин 82-го калибра по украинским защитникам недалеко от Новотошковского .

. Возле Хутора Вольного враг применил гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

враг применил гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Ночью по направлению населенного пункта Степное в сторону подразделений Объединенных сил возле Крымского враждебные наемники выпустили шесть артиллерийских снарядов 152-го калибра.

Наши военнослужащие давали оккупантам достойный отпор на каждый обстрел и вовремя и жестко пресекали атаки.

Не каждые сутки на Донбассе проходят без потерь. Только с начала 2020 года на Донбассе погибли 47 украинских военных. Список имен героев – по ссылке.

С начала суток в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник из 120-миллиметровых минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстрелял наши позиции возле Катериновки.



Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала