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      Сутки на Донбассе не были тихоми: оккупанты нанесли 11 обстрелов

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      На Донбассе прошедшие сутки обошлись без потерь
      На Донбассе прошедшие сутки обошлись без потерь / Фото 24 канала

      Боевики почти каждый день на Донбассе нарушают режим тишины. Прошедшие сутки не стали исключением: оккупанты применили запрещенное оружие, однако, к счастью, украинские военные не пострадали.

      Враг применил против наших воинов запрещенное на линии соприкосновения оружие. Об этом сообщили в пресс-центре Операции объединенных сил.

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      Российские наемники использовали артиллерийские системы калибра 152 миллиметра, калибра 120 миллиметров и 82 миллиметра, а также гранатометы различных систем, вооружения боевых машин пехоты, зенитную установку, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

      Где стреляли оккупанты

      Восемь нарушений режима прекращения огня за прошедшие сутки зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

      • Противник дважды обстрелял позиции возле Лебединского, используя вооружение БМП-2, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
      • По защитникам Широкиного оккупанты дважды вели огонь из зенитной установки ЗУ-23-2, минометов калибра 120 миллиметров и 82 миллиметра, а также ручных противотанковых гранатометов.
      • Опорные пункты Объединенных сил недалеко от Богдановки враг обстреливал утром и вечером из миномета 82-го калибра, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
      • Возле Новотроицкого применил станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.
      • Рядом со Старогнатовкой применили автоматический станковый гранатомет.

      В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

      • Выпустили 9 мин 82-го калибра по украинским защитникам недалеко от Новотошковского.
      • Возле Хутора Вольного враг применил гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
      • Ночью по направлению населенного пункта Степное в сторону подразделений Объединенных сил возле Крымского враждебные наемники выпустили шесть артиллерийских снарядов 152-го калибра.

      Наши военнослужащие давали оккупантам достойный отпор на каждый обстрел и вовремя и жестко пресекали атаки.

      Не каждые сутки на Донбассе проходят без потерь. Только с начала 2020 года на Донбассе погибли 47 украинских военных. Список имен героев – по ссылке.

      С начала суток в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник из 120-миллиметровых минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстрелял наши позиции возле Катериновки.

      Окуповані території
      Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала

      Автор: Вероника Климская
      Теги: Оккупированные территории Вооруженные силы Украины Пророссийские боевики Война на Донбассе Операция Объединенных сил АТО Новости Украины
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