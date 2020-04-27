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      Доба на Донбасі не була тихою: окупанти завдали 11 обстрілів

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      На Донбасі минулої доби обійшлося без втрат
      На Донбасі минулої доби обійшлося без втрат / Фото 24 каналу

      Бойовики майже кожного дня Донбасі порушують режим тиші. Минула доба не стала винятком: окупанти застосували заборонену зброю, проте, на щастя, українські військові не постраждали.

      Ворог застосував проти наших воїнів заборонену на лінії зіткнення зброю. Про це повідомили у прессцентрі Операції об'єднаних сил.

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      Російські найманці використовували артилерійські системи калібру 152 міліметри, калібру 120 міліметрів та 82 міліметри, а також гранатомети різних систем, озброєння бойових машин піхоти, зенітну установку, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

      Де стріляли окупанти

      Вісім порушень режиму припинення вогню минулої доби зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

      • Противник двічі обстріляв позиції біля Лебединського, використовуючи озброєння БМП-2, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.
      • По оборонцях Широкиного окупанти двічі вели вогонь із зенітної установки ЗУ-23-2, мінометів калібру 120 міліметрів та 82 міліметри, а також ручних протитанкових гранатометів.
      • Опорні пункти Об’єднаних сил неподалік Богданівки ворог обстрілював зранку та увечері із міномету 82-го калібру, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
      • Біля Новотроїцького застосував станкові протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети.
      • Поблизу Старогнатівки застосували автоматичний станковий гранатомет.

      У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":

      • Випустили 9 мін 82-го калібру по українських захисниках неподалік Новотошківського.
      • Біля Хутора Вільного ворог застосував гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.
      • Вночі з напрямку населеного пункту Степове в бік підрозділів Об’єднаних сил біля Кримського ворожі найманці випустили шість артилерійських снарядів 152-го калібру.

      Наші військовослужбовці давали окупантам гідну відсіч на кожен обстріл та вчасно і жорстко припиняли атаки.

      Не кожна доба на Донбасі минає без втрат. Лише від початку 2020 року на Донбасі загинули 47 українських військових. Список імен героїв – за посиланням.

      Від початку доби в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зі 120-міліметрових мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстріляв наші позиції біля Катеринівки.

      Окуповані території
      Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Окуповані території Збройні сили України Проросійські бойовики Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил АТО Новини України
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