Доба на Донбасі не була тихою: окупанти завдали 11 обстрілів

Бойовики майже кожного дня Донбасі порушують режим тиші. Минула доба не стала винятком: окупанти застосували заборонену зброю, проте, на щастя, українські військові не постраждали.

Ворог застосував проти наших воїнів заборонену на лінії зіткнення зброю. Про це повідомили у прессцентрі Операції об'єднаних сил.

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Російські найманці використовували артилерійські системи калібру 152 міліметри, калібру 120 міліметрів та 82 міліметри, а також гранатомети різних систем, озброєння бойових машин піхоти, зенітну установку, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Де стріляли окупанти

Вісім порушень режиму припинення вогню минулої доби зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Противник двічі обстріляв позиції біля Лебединського , використовуючи озброєння БМП-2, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

, використовуючи озброєння БМП-2, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. По оборонцях Широкиного окупанти двічі вели вогонь із зенітної установки ЗУ-23-2, мінометів калібру 120 міліметрів та 82 міліметри, а також ручних протитанкових гранатометів.

окупанти двічі вели вогонь із зенітної установки ЗУ-23-2, мінометів калібру 120 міліметрів та 82 міліметри, а також ручних протитанкових гранатометів. Опорні пункти Об’єднаних сил неподалік Богданівки ворог обстрілював зранку та увечері із міномету 82-го калібру, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

ворог обстрілював зранку та увечері із міномету 82-го калібру, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Біля Новотроїцького застосував станкові протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети.

застосував станкові протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети. Поблизу Старогнатівки застосували автоматичний станковий гранатомет.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":

Випустили 9 мін 82-го калібру по українських захисниках неподалік Новотошківського .

. Біля Хутора Вільного ворог застосував гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

ворог застосував гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Вночі з напрямку населеного пункту Степове в бік підрозділів Об’єднаних сил біля Кримського ворожі найманці випустили шість артилерійських снарядів 152-го калібру.

Наші військовослужбовці давали окупантам гідну відсіч на кожен обстріл та вчасно і жорстко припиняли атаки.

Не кожна доба на Донбасі минає без втрат. Лише від початку 2020 року на Донбасі загинули 47 українських військових. Список імен героїв – за посиланням.

Від початку доби в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зі 120-міліметрових мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстріляв наші позиції біля Катеринівки.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу