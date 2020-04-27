Доба на Донбасі не була тихою: окупанти завдали 11 обстрілів
Бойовики майже кожного дня Донбасі порушують режим тиші. Минула доба не стала винятком: окупанти застосували заборонену зброю, проте, на щастя, українські військові не постраждали.
Ворог застосував проти наших воїнів заборонену на лінії зіткнення зброю. Про це повідомили у прессцентрі Операції об'єднаних сил.
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Російські найманці використовували артилерійські системи калібру 152 міліметри, калібру 120 міліметрів та 82 міліметри, а також гранатомети різних систем, озброєння бойових машин піхоти, зенітну установку, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.
Де стріляли окупанти
Вісім порушень режиму припинення вогню минулої доби зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".
- Противник двічі обстріляв позиції біля Лебединського, використовуючи озброєння БМП-2, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.
- По оборонцях Широкиного окупанти двічі вели вогонь із зенітної установки ЗУ-23-2, мінометів калібру 120 міліметрів та 82 міліметри, а також ручних протитанкових гранатометів.
- Опорні пункти Об’єднаних сил неподалік Богданівки ворог обстрілював зранку та увечері із міномету 82-го калібру, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
- Біля Новотроїцького застосував станкові протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети.
- Поблизу Старогнатівки застосували автоматичний станковий гранатомет.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":
- Випустили 9 мін 82-го калібру по українських захисниках неподалік Новотошківського.
- Біля Хутора Вільного ворог застосував гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.
- Вночі з напрямку населеного пункту Степове в бік підрозділів Об’єднаних сил біля Кримського ворожі найманці випустили шість артилерійських снарядів 152-го калібру.
Наші військовослужбовці давали окупантам гідну відсіч на кожен обстріл та вчасно і жорстко припиняли атаки.
Не кожна доба на Донбасі минає без втрат. Лише від початку 2020 року на Донбасі загинули 47 українських військових. Список імен героїв – за посиланням.
Від початку доби в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зі 120-міліметрових мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстріляв наші позиції біля Катеринівки.