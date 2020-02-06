Сутки на Донбассе: обстрелы не прекращаются, ранен военнослужащий
В течение суток 5 февраля пророссийские боевики 13 раз обстреляли украинские позиции. Из-за обстрелов оккупантов украинский военнослужащий получил ранения.
Враг бил из запрещенных минскими договоренностями минометов, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, сообщают в штабе ООС.
Знайте больше: Офис генпрокурора взялся за боевиков, которые вели защитников Украины "коридором позора"
Где стреляли боевики:
- вблизи Песков,
- Новотроицкого,
- Широкино,
- Марьинки,
- Авдеевки;
- Орехово;
- Счастья;
- Майского.
Вчера, 5 февраля, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил боевое ранение,
– сообщают в штабе.
С началом дня 6 февраля российская оккупационные войска выпустили 15 мин по защитниках населенного пункта Орехово.
Важно! В целом с начала 2020 году Украина потеряла на Донбассе 12 защитников. 1 февраля в результате обстрелов боевиков погибла 33-летняя женщина-медик Клавдия Сытник.
Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала