Сутки на Донбассе: обстрелы не прекращаются, ранен военнослужащий

В течение суток 5 февраля пророссийские боевики 13 раз обстреляли украинские позиции. Из-за обстрелов оккупантов украинский военнослужащий получил ранения.

Враг бил из запрещенных минскими договоренностями минометов, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, сообщают в штабе ООС.

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Где стреляли боевики:

вблизи Песков,

Новотроицкого,

Широкино,

Марьинки,

Авдеевки;

Орехово;

Счастья;

Майского.

Вчера, 5 февраля, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил боевое ранение,

– сообщают в штабе.

С началом дня 6 февраля российская оккупационные войска выпустили 15 мин по защитниках населенного пункта Орехово.

Важно! В целом с начала 2020 году Украина потеряла на Донбассе 12 защитников. 1 февраля в результате обстрелов боевиков погибла 33-летняя женщина-медик Клавдия Сытник.



Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала