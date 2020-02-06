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      Сутки на Донбассе: обстрелы не прекращаются, ранен военнослужащий

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      На Донбассе 13 обстрелов. Ранен военнослужащий / Минобороны

      В течение суток 5 февраля пророссийские боевики 13 раз обстреляли украинские позиции. Из-за обстрелов оккупантов украинский военнослужащий получил ранения.

      Враг бил из запрещенных минскими договоренностями минометов, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, сообщают в штабе ООС.

      Знайте больше: Офис генпрокурора взялся за боевиков, которые вели защитников Украины "коридором позора"

      Где стреляли боевики:

      • вблизи Песков,
      • Новотроицкого,
      • Широкино,
      • Марьинки,
      • Авдеевки;
      • Орехово;
      • Счастья;
      • Майского.

      Вчера, 5 февраля, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил боевое ранение,
      – сообщают в штабе.

      С началом дня 6 февраля российская оккупационные войска выпустили 15 мин по защитниках населенного пункта Орехово.

      Важно! В целом с начала 2020 году Украина потеряла на Донбассе 12 защитников. 1 февраля в результате обстрелов боевиков погибла 33-летняя женщина-медик Клавдия Сытник.

      окуповані території донбасу
      Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала

      Интересные факты о Дане Балане, которые вы могли не знать
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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Операция Объединенных сил Война на Донбассе
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