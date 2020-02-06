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      Доба на Донбасі: обстріли не припиняються, поранений військовий

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      На Донбасі 13 обстрілів. поранений військовий / Міноборони

      Впродовж доби 5 лютого проросійські бойовики 13 разів обстріляли українські позиції. Через обстріли окупантів український військовий отримав поранення.

      Ворог гатив із заборонених мінськими домовленостями мінометів, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї, повідомляють у штабі ООС.

      Знайте більше: Офіс генпрокурора взявся за бойовиків, які вели захисників України "коридором ганьби"

      Де стріляли бойовики:

      • поблизу Пісків,
      • Новотроїцького,
      • Широкиного,
      • Мар’їнки,
      • Авдіївки;
      • Оріхового;
      • Щастя;
      • Травневим.

      Вчора, 5 лютого, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав бойове ураження,
      – повідомляють у штабі.

      З початком доби 6 лютого російські окупаційні війська випустили 15 мін по захисниках населеного пункту Оріхове.

      Важливо! Загалом від початку 2020 року Україна втратила на Донбасі 12 захисників. 1 лютого внаслідок обстрілів бойовиків загинула 33-річна жінка-медик Клавдія Ситник

      окуповані території донбасу
      Мапа окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу

      Гороскоп на 6 лютого для всіх знаків зодіаку
      сьогодні
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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі
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