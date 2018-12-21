Сутки на Донбассе: оккупанты обстреляли украинские позиции, есть раненый

В четверг, 20 декабря, российские оккупационные войска 3 раза нарушили режим прекращения огня. При этом зафиксирован 1 случай применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС на Facebook-странице.

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Известно, что враг совершил обстрел из минометов калибра 82 мм позиций Объединенных сил в районе населенного пункта Гнутово на Мариупольском направлении.

Опорные пункты наших войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Красногоровка на Донецком направлении, а также в районе населенного пункта Лебединский – на Мариупольском направлении,

– сообщают в пресс-центре.

Кроме того, обороняющиеся подразделения в ответ на враждебные обстрелы применяли дежурные огневые средства. В течение текущих суток один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения.

Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных.