09:22
21 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ВОЙНА В СИРИИ ИТОГИ 2018 ГОДА ГРИПП В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Солист для Nirvana. Клоуны под куполом Госдумы
      Вєсті Кремля
      23:11, 20 декабря
      Вести.UA: Украинский Шелдон Купер. Звездное правительство
      Вєсті.UA
      21:59, 20 декабря
      Коррупционные махинации на глазах всей страны: как Труханов едва не загнал в долги одесситов
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря
      Вспомнить Все: Номенклатурщики vs советские люди
      Згадати все
      22:29, 18 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ВОЙНА В СИРИИ ИТОГИ 2018 ГОДА ГРИПП В УКРАИНЕ

      Сутки на Донбассе: оккупанты обстреляли украинские позиции, есть раненый

      56 Читати новину українською
      Сутки на Донбассе: оккупанты обстреляли украинские позиции, есть раненый
      Сутки на Донбассе: оккупанты обстреляли украинские позиции, есть раненый / radiosvoboda.org

      В четверг, 20 декабря, российские оккупационные войска 3 раза нарушили режим прекращения огня. При этом зафиксирован 1 случай применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями.

      Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС на Facebook-странице.

      Читайте также: Для чего Украине нужен новый проход через Керченский пролив

      Известно, что враг совершил обстрел из минометов калибра 82 мм позиций Объединенных сил в районе населенного пункта Гнутово на Мариупольском направлении.

      Опорные пункты наших войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Красногоровка на Донецком направлении, а также в районе населенного пункта Лебединский – на Мариупольском направлении,
      – сообщают в пресс-центре.

      Кроме того, обороняющиеся подразделения в ответ на враждебные обстрелы применяли дежурные огневые средства. В течение текущих суток один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения.

      Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных.

       

      Теги: Новости Украины Украина – Россия Война на Донбассе Вооруженные силы Украины Операция Объединенных сил
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Завдяки президенту: чому Томос може призвести до катастрофи?
      сегодня , 08:40 Завдяки президенту: чому Томос може призвести до катастрофи?
      Артем Овдієнко 986
      Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      20 декабря , 14:59 Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      Тест-драйв Subaru Forester: больше комфорта и безопасности
      20 декабря , 16:00 Тест-драйв Subaru Forester: больше комфорта и безопасности
      1
      Чому бійки в Раді – це добре і про що вони свідчать
      20 декабря , 22:00 Чому бійки в Раді – це добре і про що вони свідчать
      Артем Овдієнко 1868
      Трамп заявил о победе над "Исламским государством": реакция западных СМИ
      20 декабря , 21:02 Трамп заявил о победе над "Исламским государством": реакция западных СМИ
      Світлана Попова 440
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря , 15:08
      Верховная Рада обязала УПЦ МП указать в названии принадлежность к России
       20 декабря , 13:48
      Подозрительное задымление в Киеве – впечатляющий вид из космоса
       17 января 2017 , 16:39
      Илон Маск отказался от сделки со следствием
       1 октября , 10:36
      Электромобили хотят освободить от налогов
       14 ноября , 08:13
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук