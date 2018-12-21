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      Доба на Донбасі: окупанти обстріляли українські позиції, є поранений

      86 Читать новость на русском
      Доба на Донбасі: окупанти обстріляли українські позиції, є поранений
      Доба на Донбасі: окупанти обстріляли українські позиції, є поранений / radiosvoboda.org

      У четвер, 20 грудня російські окупаційні війська 3 рази порушили режим припинення вогню. При цьому зафіксовано 1 випадок застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами.

      Про це повідомляє прес-центр штабу ООС на Facebook-сторінці.

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      Відомо, що ворог здійснив обстріл з мінометів калібру 82 мм позицій Об'єднаних сил в районі населеного пункту Гнутове на Маріупольському напрямку.

      Опорні пункти наших військ були обстріляні з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї в районі населеного пункту Красногорівка на Донецькому напрямку, а також в районі населеного пункту Лебединське – на Маріупольському напрямку,
      – повідомляють у прес-центрі.

      Крім того, підрозділи, що обороняються, у відповідь на ворожі обстріли застосовували чергові вогневі засоби. Протягом поточної доби один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення.

      Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових.

       

      Теги: Новини України Збройні сили України Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі Україна – Росія
      Джерело: 24 канал
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