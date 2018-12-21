Доба на Донбасі: окупанти обстріляли українські позиції, є поранений

У четвер, 20 грудня російські окупаційні війська 3 рази порушили режим припинення вогню. При цьому зафіксовано 1 випадок застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС на Facebook-сторінці.

Читайте також: Для чого Україні потрібен новий прохід Керченською протокою

Відомо, що ворог здійснив обстріл з мінометів калібру 82 мм позицій Об'єднаних сил в районі населеного пункту Гнутове на Маріупольському напрямку.

Опорні пункти наших військ були обстріляні з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї в районі населеного пункту Красногорівка на Донецькому напрямку, а також в районі населеного пункту Лебединське – на Маріупольському напрямку,

– повідомляють у прес-центрі.

Крім того, підрозділи, що обороняються, у відповідь на ворожі обстріли застосовували чергові вогневі засоби. Протягом поточної доби один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення.

Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових.