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СКАНДАЛ С ПРИЮТОМ НА ВОЛЫНИ УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА

Сутки на Донбассе: оккупанты применили тяжелое вооружение

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Пророссийские боевики обстреляли позиции ВСУ
Пророссийские боевики обстреляли позиции ВСУ / Фото из открытых источников

За минувшие сутки, 3 августа, пророссийские боевики более 30 раз обстреляли позиции военных Вооруженных сил Украины, применяя тяжелое вооружение.

Об этом говорится в сводке Операции Объединенных сил в Facebook.

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"За прошедшие сутки, 03 августа, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил имела признаки обострения на отдельных направлениях, однако оставалась полностью контролируемой. Противник 36 раз открывал огонь по позициям наших войск, в том числе 6 раз из тяжелого вооружения", – говорится в сообщении.

В частности, оккупанты вели прицельный огонь в основном из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по защитникам Крымского, Макарового, Новолуганского, Луганского, Пивденного, Железного, Марьинки, Красногоровки, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкиного.

Кроме того, враг 3 раза обстрелял украинские позиции возле Крымского с 82-мм минометов. Также обстрелу с минометов калибром 82 мм подверглись защитники Талаковки, а по позициям войск ВСУ у Павлополя противник вел огонь из танка, минометов калибром 120 мм и 82 мм.

За минувшие сутки потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. По данным разведки один оккупант погиб и один получил ранения,
– добавили в штабе.

Также в течение текущих суток, 4 августа, российские оккупационные войска 5 раз открывали огонь по позициям украинских защитников у Новозвановки, Троицкого, Марьинки и Водяного.

 

Теги: Новости Украины Операция Объединенных сил Война на Донбассе
Источник: 24 Канал
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