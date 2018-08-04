Особый статус Донбасса – это раковая опухоль для Украины, – международник

Если предоставить Донбассу особый статус, то дальше будет особый статус Закарпатья и восточных областей. Это тот случай, когда принципы дороже территорий.

Об этом 24 каналу рассказал юрист-международник Геннадий Друзенко, говоря об инициативе США продлить действие закона об особом статусе Донбасса.

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Лучше без Донбасса, чем с особым статусом этого региона. Лучше без гангрены ноги, чем иметь проблему для всего организма. Если Донбасс получит особый статус, как прописано в минских соглашениях, это грозит всей Украине тем, что внутри нас будет раковая опухоль, которая будет блокировать наши инициативы на парламентском уровне,

– подчеркивает Геннадий Друзенко.

В частности, отмечает юрист, это создаст прецедент для русинов. Первым, по его мнению, загорится Закарпатье. Особенно с такой "помощью" Венгрия, которая создает должность министра, который будет отвечать за развитие Закарпатской области. Вопрос будет простой: если можно Донбассу, почему нельзя Закарпатью? По словам Друзенко, будет такой же сценарий: если нельзя по-хорошему получить особый статус, то надо организовать мятеж.

По мнению Друзенко, спецпредставителю США Волкеру, который считает, что Украина должна продлить действие закона об особом статусе Донбасса, нужен определенный результат.

Волкеру, как и любому переговорщику, нужен результат. За два года он фактически не добился какого-то продвижения в решении конфликта на Донбассе, несмотря на большие ожидания. Но нам не нужен результат любой ценой. Волкер не будет жить ни в Донецке, ни в Киеве, и его логика ошибочна. Интересы Волкера и Украины, к сожалению, расходятся,

– считает Друзенко.

Специалист также отметил, что предложение Волкера связано с позицией Трампа, который ищет пути примирения с Россией, взаимоприемлемый компромисс. И Украина– одна, но не самая главная часть этого компромисса.

Напомним, спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер заявил, что Украина должна продлить действие Закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", иначе рискует оказаться в невыгодной ситуации. По его мнению, закон был принят, но его применения так и не было. Он заработает только в тех условиях, когда будет договоренность, когда Россия выведет войска и будут проведены местные выборы.



6 октября 2017 года Верховная Рада приняла в первом чтении предложенный президентом Петром Порошенко законопроект о реинтеграции Донбасса, а также в целом одобрила документ о продлении на год действия закона об особом статусе региона.