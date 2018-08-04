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Особливий статус Донбасу – це ракова пухлина для України, – міжнародник

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Якщо Донбас отримає особливий статус, це загрожує всій Україні: першим загориться Закарпаття, – Друзенко
Якщо Донбас отримає особливий статус, це загрожує всій Україні: першим загориться Закарпаття, – Друзенко / ТСН

Якщо надати Донбасу особливий статус, то далі буде особливий статус Закарпаття та Східних крес. Це той випадок, коли принципи є дорожчими від територій.

Про це 24 каналу розповів правник-міжнародник Геннадій Друзенко, говорячи про ініціативу США продовжити дію закону про особливий статус Донбасу.

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Краще без Донбасу, ніж з особливим статусом цього регіону. Краще без гангрени ноги, ніж мати проблему для всього організму. Якщо Донбас отримає особливий статус, як прописано в мінських угодах, це загрожує всій Україні тим, що всередині нас буде ракова пухлина, яка блокуватиме наші ініціативи на парламентському рівні,
– підкреслює Геннадій Друзенко.

Зокрема, зауважує правник, це створить прецедент для русинів. Першим, на його думку, загориться Закарпаття. Особливо з такою "допомогою" Угорщини, яка створює посаду міністра, який відповідатиме за розвиток Закарпатської області. Питання буде просте: якщо можна Донбасу, чому не можна Закарпаттю? За словами Друзенка, буде такий же сценарій: якщо не можна по-доброму отримати особливий статус, то треба організувати заколот.

На переконання Друзенка, спецпредставнику США Волкеру, який вважає, що Україна повинна продовжити дію закону про особливий статус Донбасу, потрібен певний результат.

Волкеру, як і будь-якому переговірнику, потрібен результат. За два роки він фактично не домігся якогось просування щодо вирішення конфлікту на Донбасі, попри великі сподівання. Але нам не потрібен результат будь-якою ціною. Волкер не житиме ні в Донецьку, ні в Києві, і його логіка хибна. Інтереси Волкера і України, на жаль, розбігаються,
– вважає Друзенко.

Фахівець також зазначив, що пропозиція Волкера є пов’язаною з позицією Трампа, який шукає шляхи примирення з Росією, взаємоприйнятний компроміс. І Україна – одна, але не найголовніша частина цього компромісу.

Нагадаємо, спецпредставник Державного департаменту США Курт Волкер заявив, що Україна повинна продовжити дію Закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей", інакше ризикує опинитися у невигідній ситуації. На його думку, закон було прийнято, але його застосування так і не було. Він запрацює тільки за тих умов, коли буде домовленість, коли Росія виведе війська та будуть проведені місцеві вибори.

6 жовтня 2017 року Верховна Рада схвалила в першому читанні запропонований президентом Петром Порошенком законопроект про реінтеграцію Донбасу, а також в цілому схвалила документ про продовження на рік дії закону про особливий статус регіону.

Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини політики Курт Волкер Україна – Росія Реінтеграція Донбасу Дональд Трамп Мінські домовленості
Джерело: 24 канал
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