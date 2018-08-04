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Доба на Донбасі: окупанти застосували важке озброєння

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Проросійські бойовики обстріляли позиції ЗСУ
Проросійські бойовики обстріляли позиції ЗСУ / Фото з відкритих джерел

За минулу добу, 3 серпня, проросійські бойовики понад 30 разів обстріляли позиції військових Збройних сил України, застосовуючи важке озброєння.

Про це йдеться у зведенні Операції Об'єднаних сил у Facebook.

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"Упродовж минулої доби, 03 серпня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил мала ознаки загострення на окремих напрямках, проте залишалася цілком контрольованою. Противник 36 разів відкривав вогонь по позиціях наших військ, у тому числі 6 разів із важкого озброєння", – йдеться у повідомленні.

Зокрема, окупанти вели прицільний вогонь в основному із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по захисниках Кримського, Макарового, Новолуганського, Луганського, Південного, Залізного, Мар’їнки, Красногорівки, Гнутового, Лебединського, Павлополя, Водяного та Широкиного.

Окрім того, ворог 3 рази обстріляв українські позиції біля Кримського із 82-мм мінометів. Також обстрілу із мінометів калібром 82 мм зазнали захисники Талаківки, а по позиціях військ ЗСУ біля Павлополя противник вів вогонь із танка, мінометів калібром 120 мм та 82 мм.

За минулу добу втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає. За даними розвідки один окупант загинув та один дістав поранення,
– додали у штабі.

Також, упродовж поточної доби, 4 серпня, російські окупаційні війська 5 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників біля Новозванівки, Троїцького, Мар’їнки та Водяного.

 

Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил
Джерело: 24 Канал
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