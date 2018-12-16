Сутки на Донбассе: оккупанты ранили гражданского

В воскресенье 16 декабря российские оккупационные войска уже 5 раз обстреляли позиции Объединенных сил. Потерь среди украинских военнослужащих нет, однако пророссийские боевики ранили гражданского человека.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС на Facebook-странице.

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Известно, что враг совершил обстрелы из миномета калибра 82 мм позиций Объединенных сил в районе населенного пункта Водяное на Мариупольском направлении.

Кроме того, опорные пункты наших войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Крымское на Луганском направлении, в районе населенных пунктов Пески, Авдеевка на Донецком направлении.

Также зафиксирован обстрел российскими оккупантами из стрелкового оружия населенного пункта Чермалык на Мариупольском направлении, в результате которого одно гражданское лицо получило ранение,

– указано в сообщении.

Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных.