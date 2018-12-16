Доба на Донбасі: окупанти поранили цивільного

У неділю 16 грудня російські окупаційні війська вже 5 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил. Втрат серед українських військовослужбовців немає, однак проросійські бойовики поранили цивільну людину.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС на Facebook-сторінці.

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Відомо, що ворог здійснив обстріли з міномету калібру 82 мм позицій Об'єднаних сил в районі населеного пункту Водяне на Маріупольському напрямку.

Крім того, опорні пункти наших військ були обстріляні з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї в районі населеного пункту Кримське на Луганському напрямку, в районі населених пунктів Піски, Авдіївка – на Донецькому напрямку.

Також зафіксовано обстріл російськими окупантами зі стрілецької зброї населеного пункту Чермалик на Маріупольському напрямку, внаслідок якого одна цивільна особа отримала поранення,

– зазначено у повідомлені.

Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових.