Сутки на Донбассе прошли относительно спокойно, но без провокаций не обошлось

В течение суток 11 марта на Донбассе боевики лишь однажды нарушили режим прекращения огня.

Как говорится в традиционном отчете пресс-центра Объединенных сил оккупанты из стрелкового оружия обстреляли украинский опорный пункт в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Сам обстрел произошел в районе Авдеевки. К счастью, потерь среди украинский воинов в результате таких преступных действий нет.

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С начала текущих суток нарушения режима прекращения огня зафиксированы не были. Объединенные силы продолжают надежно контролировать действия противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.

С 8 марта на Донбассе начало действовать очередное перемирие, правда в первые два дня оккупанты его традиционно не соблюдали. Так, 8 числа они использовали артиллерию калибра 152 миллиметра и крупно-калиберных минометы, в результате чего 5 украинских защитников получили ранения, а 9-го – пророссийские наемники уже трижды нарушили режим прекращения огня. Правда, 10 марта боевики несколько поутихли и в течение суток сохранялась "тишина".