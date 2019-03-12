Доба на Донбасі пройшла відносно спокійно, але без провокацій не обійшлося

Упродовж доби 11 березня на Донбасі бойовики лише одного разу порушили режим припинення вогню.

Як мовиться у традиційному звіті прес-центру Об’єднаних сил окупанти зі стрілецької зброї обстріляли український опорний пункт у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Сам обстріл стався у районі Авдіївки. На щастя , втрат серед український воїнів внаслідок таких злочинних дій немає.

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Від початку поточної доби порушень режиму припинення вогню зафіксовано не було. Об'єднані сили продовжують надійно контролювати дії противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.

З 8 березня на Донбасі почало діяти чергове перемир’я, щоправда у перші два дні окупанти його традиційно не дотримувалися. Так, 8 числа вони використали артилерію калібру 152 міліметри та високо-каліберні міномети, внаслідок чого 5 українських захисників отримали поранення, а 9-го – проросійські найманці вже тричі порушили режим припинення вогню. Щоправда, 10 березня бойовики дещо стихли та упродовж доби зберігалася "тиша".