Сутки на Донбассе: Украина понесла тяжелую утрату

В течение суток в понедельник, 14 января, пророссийские боевики 12 раз обстреляли позиции ООС. Один украинский военный погиб, двое ранены.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил на своей странице в Фейсбук.

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Из-за обстрелов погиб украинский военнослужащий, еще двое получили поранення. Да, оккупационные силы использовали крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие вблизи Новомихайловки. Кроме того, оккупанты из гранатометов обстреляли район вблизи поселка Павлополь, Старогнатовка и Чермалык.

С крупнокалиберных пулеметов (стреляли – 24 канал) в районе населенного пункта Тарамчук, из гранатометов и стрелкового оружия – в районе поселка Пески, из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – в районе поселка Водяное,

– говорится в сообщении.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" российско-оккупационные войска вели огонь по украинским защитникам из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Гладосово, Новотошковское, Крымское и поселка Трехизбенка.

В течение суток 25 января боевики обстреляли из гранатометов район поселка Славное и Новоалександровку. Эти сутки ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.