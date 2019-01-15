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      Сутки на Донбассе: Украина понесла тяжелую утрату

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      Вследствии обстрелов боевиков погиб украинский военный
      Вследствии обстрелов боевиков погиб украинский военный / Фото из открытых источников

      В течение суток в понедельник, 14 января, пророссийские боевики 12 раз обстреляли позиции ООС. Один украинский военный погиб, двое ранены.

      Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил на своей странице в Фейсбук.

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      Из-за обстрелов погиб украинский военнослужащий, еще двое получили поранення. Да, оккупационные силы использовали крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие вблизи Новомихайловки. Кроме того, оккупанты из гранатометов обстреляли район вблизи поселка Павлополь, Старогнатовка и Чермалык.

      С крупнокалиберных пулеметов (стреляли – 24 канал) в районе населенного пункта Тарамчук, из гранатометов и стрелкового оружия в районе поселка Пески, из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в районе поселка Водяное,
      говорится в сообщении.

      В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" российско-оккупационные войска вели огонь по украинским защитникам из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Гладосово, Новотошковское, Крымское и поселка Трехизбенка.

      В течение суток 25 января боевики обстреляли из гранатометов район поселка Славное и Новоалександровку. Эти сутки ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.

       

      Теги: Новости политики Новости Украины Операция Объединенных сил Война на Донбассе
      Источник: 24 Канал
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