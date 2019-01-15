Доба на Донбасі: Україна зазнала важкої втрати
Впродовж доби у понеділок, 14 січня, проросійські бойовики 12 разів обстріляли позиції ООС. Один український військовий загинув, двоє поранені.
Про це повідомляє прес-центр штабу Операції об'єднаних сил на своїй сторінці у Фейсбук.
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Через обстріли загинув український військовослужбовець, ще двоє отримали поранення.Так, окупаційні сили використовували великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю поблизу Новомихайлівки. Окрім того, окупанти з гранатометів обстріляли район поблизу селища Павлопіль, Старогнатівки та Чермалика.
З великокаліберних кулеметів (стріляли – 24 канал) в районі населеного пункту Тарамчук, з гранатометів та стрілецької зброї – в районі населеного Піски, з гранатометів та великокаліберних кулеметів – в районі селища Водяне,
– йдеться у повідомленні.
У смузі дій оперативно-тактичного угрупування "Північ" російсько-окупаційні війська вели вогонь по українських захисниках із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї в районі населеного пункту Гладосове, Новотошківське, Кримське та селища Трьохізбенка.
Впродовж доби 25 січня бойовики обстріляли із гранатометів район селища Славне та Новоолександрівки. Цієї доби жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав.