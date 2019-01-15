09:41
15 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПОЖЕЖА НА ХІМЗАВОДІ В КАЛУШІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТОМОС
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Рух "Геї за Путіна" підбирається до тіла кумира. Т-34 – "новітні" російські танки
      Вєсті Кремля
      21:11, 14 січня
      Вєсті.UA: Чи потрібна Медведчуку пересадка мозку. Закон про секс
      Вєсті.UA
      19:40, 14 січня
      На які дурощі "Укрзалізниця" спускає мільйони: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 11 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Українські музичні кліпи. Частина 1
      Згадати все
      12:18, 12 січня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПОЖЕЖА НА ХІМЗАВОДІ В КАЛУШІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТОМОС

      Доба на Донбасі: Україна зазнала важкої втрати

      819 Читать новость на русском
      Внаслідок обстрілів бойовиків загинув український військовий
      Внаслідок обстрілів бойовиків загинув український військовий / Фото з відкритих джерел

      Впродовж доби у понеділок, 14 січня, проросійські бойовики 12 разів обстріляли позиції ООС. Один український військовий загинув, двоє поранені.

      Про це повідомляє прес-центр штабу Операції об'єднаних сил на своїй сторінці у Фейсбук.

      Читайте також: Назвав війну "непорозумінням": Лукашенко та Медведчук поговорили про Україну

      Через обстріли загинув український військовослужбовець, ще двоє отримали поранення.Так, окупаційні сили використовували великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю поблизу Новомихайлівки. Окрім того, окупанти з гранатометів обстріляли район поблизу селища Павлопіль, Старогнатівки та Чермалика.

      З великокаліберних кулеметів (стріляли – 24 канал) в районі населеного пункту Тарамчук, з гранатометів та стрілецької зброї – в районі населеного Піски, з гранатометів та великокаліберних кулеметів – в районі селища Водяне,
      – йдеться у повідомленні.

      У смузі дій оперативно-тактичного угрупування "Північ" російсько-окупаційні війська вели вогонь по українських захисниках із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї в районі населеного пункту Гладосове, Новотошківське, Кримське та селища Трьохізбенка.

      Впродовж доби 25 січня бойовики обстріляли із гранатометів район селища Славне та Новоолександрівки. Цієї доби жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав.

       

      Теги: Війна на Донбасі Новини політики Новини України Операція Об'єднаних сил
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Накопительная система пенсий: что делать и почему это важно?
      сьогодні , 08:40 Накопительная система пенсий: что делать и почему это важно?
      Олександр Гаврутенко 622
      Головні новини 14 січня: пожежа у Києво-печерській лаврі і зухвале вбивство мера Гданська
      сьогодні , 08:01 Головні новини 14 січня: пожежа у Києво-печерській лаврі і зухвале вбивство мера Гданська
      4821
      Новий тренер львівських "Карпат": наскільки довго протримається черговий іноземець
      сьогодні , 07:30 Новий тренер львівських "Карпат": наскільки довго протримається черговий іноземець
      Ігор Саджениця 493
      "Наш парнишка" Дональд Трамп – российский шпион
      14 січня , 23:00 "Наш парнишка" Дональд Трамп – российский шпион
      Іван Яковина 1577
      Війна – це не тільки втрати: про фронт і кохання
      14 січня , 22:02 Війна – це не тільки втрати: про фронт і кохання
      Повернись живим 378
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Перемоги-2018: про головні досягнення України в році, що минає
      13 грудня 2018 , 09:02
      Активісти запалили вогнища та розклали шини біля ОДА в Сумах
      16 березня 2017 , 04:14
      Знаменитий капітан збірної України жорстко пройшовся по Тимощуку і Ракицькому
       27 вересня 2018 , 14:00
      Хачеріді прокоментував можливість трансферу в Шахтар чи Динамо
       25 грудня 2018 , 18:34
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук