Сутки на Донбассе: враг бил с минометов, есть раненый

На оккупированном Донбассе не утихают враждебные обстрелы. За минувшие сутки пророссийские оккупанты 8 раз нарушили режим тишины. К счастью, от их стрельбы ни один украинский воин не был ранен. Однако уже ночью оккупанты обстреляли Пески – один украинский защитник ранен.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник стрелял возле Красногоровки, Широкино, Павлополя и Васильевки. Об этом сообщает пресс-служба ООС. Важно! В Офисе генпрокурора отчитались о потерях Украины на Донбассе в течение 2019-20 годов В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" выстрелы раздавались неподалеку Орехового и Луганского. Оккупанты обстреливали украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 миллиметров и 82 миллиметров, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Карта оккупированных территорий на Донбассе / инфографика 24 канала