Сутки на Донбассе: враг бил с минометов, есть раненый
На оккупированном Донбассе не утихают враждебные обстрелы. За минувшие сутки пророссийские оккупанты 8 раз нарушили режим тишины. К счастью, от их стрельбы ни один украинский воин не был ранен. Однако уже ночью оккупанты обстреляли Пески – один украинский защитник ранен.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник стрелял возле Красногоровки, Широкино, Павлополя и Васильевки. Об этом сообщает пресс-служба ООС.
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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" выстрелы раздавались неподалеку Орехового и Луганского.
Оккупанты обстреливали украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 миллиметров и 82 миллиметров, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Карта оккупированных территорий на Донбассе / инфографика 24 канала
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