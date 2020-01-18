09:14
18 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК АЛЕНА БАБАК АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Жена Мишустина – миллионер. Российское ТВ под угрозой
      Вєсті Кремля
      21:41, 17 января
      Вести.UA: Аваков топит Гончарука. "Клубничка" для Кивы
      Вєсті.UA
      19:49, 17 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости Украины
      АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК АЛЕНА БАБАК АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ

      Сутки на Донбассе: враг бил с минометов, есть раненый

      23 Читати новину українською
      Война на Донбассе / Иллюстративное фото / 24 канал

      На оккупированном Донбассе не утихают враждебные обстрелы. За минувшие сутки пророссийские оккупанты 8 раз нарушили режим тишины. К счастью, от их стрельбы ни один украинский воин не был ранен. Однако уже ночью оккупанты обстреляли Пески – один украинский защитник ранен.

      В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник стрелял возле Красногоровки, Широкино, Павлополя и Васильевки. Об этом сообщает пресс-служба ООС.

      Важно! В Офисе генпрокурора отчитались о потерях Украины на Донбассе в течение 2019-20 годов

      В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" выстрелы раздавались неподалеку Орехового и Луганского.

      Оккупанты обстреливали украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 миллиметров и 82 миллиметров, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.


      Карта оккупированных территорий на Донбассе / инфографика 24 канала

      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
      сегодня
      892875
      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Украина – Россия Новости Украины Постраждалі Операция Объединенных сил Война на Донбассе
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 08:40 Как связаны зарплаты депутатов и будущее Украины
      Павло Казарін 32
      сегодня , 07:40 Ядерные боеголовки в мире – сколько их есть и в каких странах: инфографика
      Анатолій Максимов 1996
      17 января , 14:00 Первая помощь при укусах насекомых
      133
      9 декабря 2019 , 14:40 Бумага и чернила для принтеров – важнейшие параметры для выбора
      500
      сегодня , 06:19 Где в Украине самые дешевые новостройки: инфографика
      Анна Запотоцька 297
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук