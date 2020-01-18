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      Доба на Донбасі: ворог гатив із мінометів, є поранений

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      Війна на Донбасі / Ілюстративне фото/ 24 канал

      На окупованому Донбасі не стихають ворожі обстріли. За минулу добу проросійські окупанти 8 разів порушили режим тиші. На щастя, від їхньої стрілянини жоден український воїн не зазнав поранень. Однак вже вночі окупанти обстріляли Піски, – один український захисник поранений.

      У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник стріляв біля Красногорівки, Широкиного, Павлополя та Василівки. Про це інформує пресслужба ООС.

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      У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" постріли лунали неподалік Оріхового та Луганського.

      Окупанти обстрілювали українські позиції із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 міліметрів та 82 міліметрів, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.


      Карта окупованих територій на Донбасі/ інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Україна – Росія Постраждалі
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