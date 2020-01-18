Доба на Донбасі: ворог гатив із мінометів, є поранений

На окупованому Донбасі не стихають ворожі обстріли. За минулу добу проросійські окупанти 8 разів порушили режим тиші. На щастя, від їхньої стрілянини жоден український воїн не зазнав поранень. Однак вже вночі окупанти обстріляли Піски, – один український захисник поранений.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник стріляв біля Красногорівки, Широкиного, Павлополя та Василівки. Про це інформує пресслужба ООС. Важливо! В Офісі генпрокурора відзвітували про втрати України на Донбасі впродовж 2019 – 20 років У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" постріли лунали неподалік Оріхового та Луганського. Окупанти обстрілювали українські позиції із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 міліметрів та 82 міліметрів, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Карта окупованих територій на Донбасі/ інфографіка 24 каналу