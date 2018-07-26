Сутки на фронте: десятки обстрелов и раненные

За прошедшие сутки, 25 июля, в зоне боевых действий на Донбассе двое украинских военных получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

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Боевики 24 раза открывали огонь по позициям сил ООС, в том числе 1 раз из тяжелого вооружения.

Вели прицельный огонь по защитникам Станицы Луганской, Крымского, Луганского, Новолуганское, Южного, Авдеевки, Марьинки, Опытного, Песков, Богдановки, Водяного, Павлополя, Гнутово, Лебединского и Широкино. Вблизи Песков применили миномет калибром 120 мм.

По данным разведки, один боевик погиб и трое получили ранения.