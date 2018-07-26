Доба на фронті: десятки обстрілів та поранені
Протягом минулої доби, 25 липня, у зоні бойових дій на Донбасі двоє українських військових дістали поранення.
Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил.
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Бойовики 24 рази відкривали вогонь по позиціях сил ООС, у тому числі 1 раз із важкого озброєння.
Вели прицільний вогонь по захисниках Станиці Луганської, Кримського, Луганського, Новолуганського, Південного, Авдіївки, Мар’їнки, Опитного, Пісків, Богданівки, Водяного, Павлополя, Гнутового, Лебединського та Широкиного. Поблизу Пісків застосували міномет калібром 120 мм.
За даними розвідки, один бойовик загинув та троє дістали поранення.
Джерело: 24 Канал
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