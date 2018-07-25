Війна на Донбасі: як українські жінки примушують окупантів до миру

24 липня на Донбасі російські окупаційні сили 33 рази обстріляли позиції українських військових. При цьому проросійські бойовики 3 рази відкрили вогонь із забороненого мінськими угодами важкого озброєння. Однією з найгарячіших точок залишаються околиці Майорська.

Незважаючи на оголошене хлібне перемир'я та у світлу пору доби одразу з трьох сторін по бійцях 24 королівської бригади почали стріляти ворожі кулемети й автомати.

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Збройним силам України довелось відповідати. Тут війна має свій розклад – як тільки закривається контрольно-пропускний пункт о 8 вечора. Не став виключенням і вечір 24 липня.

Як тільки закрилось КПВВ. І отак от через день. У нас уже пост дірявий. Я на них "Greenpeace" накличу – вони всі дерева обстріляли,

– сказав військовослужбовець 24-ї бригади ім. короля Данила Дмитро.

Проте навіть відповідь бойовиків не втихомирила й обстріл з їх боку продовжився. Тільки кулемет жінки-бійця Ольги робить свою справу – проросійські найманці затихають. Це вкотре демонструє, що до миру їх треба тільки примушувати.

Нагадаємо, українська сторона в Тристоронній контактній групі у Мінську чітко заявила, що про референдум на окупованих територіях Донбасу не може бути й мови.