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Українська сторона у Мінську відреагувала на пропозицію "референдуму" на Донбасі

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Геращенко у Мінську
Геращенко у Мінську / Фото з соцмереж

Українська сторона в Тристоронній контактній групі у Мінську чітко заявила, що про референдум на окупованих територіях Донбасу не може бути й мови.

Про це заявила перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко. 

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"На ТКГ і на політичній підгрупі українська сторона поставила росіянам ще одне питання: чи піднімалася на саміті в Гельсінкі ідея "референдуму" на Донбасі. Ми чітко заявили, що ні про які референдуми на окупованих українських землях не може йти й мови", – написала вона.

Українська сторона також виступила з вимогою від РФ "забрати свою зброю і техніку, й розформувати всі, створені Кремлем, фейкові "органи влади" на Донбасі".

Як справедливо зазначив Посол О. Моцик, проведення іноземною державою референдуму на території іншої суверенної держави є тяжким міжнародним злочином. Росія один такий злочин вже здійснила в Криму,
– додала Геращенко.

Нагадаємо 16 липня у Гельсінкі відбулася зустріч президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа з главою Російської Федерації Володимиром Путіним. Глава Ради національної безпеки США Гарретт Маркіс заявив, що Вашингтон не розглядає питання про підтримку можливого проведення на сході України референдуму про незалежність.

Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Ірина Геращенко "Референдум" на Донбасі Мінські домовленості Нормандський формат
Джерело: 24 Канал
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