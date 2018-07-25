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Ініціативи Кремля щодо нового "референдуму" не задовольняють ні Україну, ні США, – експерт

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Росія продовжує інфомаційну війну проти України
Росія продовжує інфомаційну війну проти України / segodnya.ua

Росія навмисно розкручує тему так званого референдуму на Донбасі. Це елемент інформаційної гібридної війни, яку Москва веде не лише проти Києва, але й проти Заходу.

Про це 24 каналу розповів співголова ГІ "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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Як підкреслює експерт, по-перше, від Трампа і Путіна безпосередньо підтверджень цієї розмови не було. По-друге, реакція США з цього питання послідовна і прогнозована – жодних референдумів на окупованій Росією території Донбасу. Це невід’ємна частина України.

Росія розхитує ситуацію щодо референдуму в ОРДЛО, знаючи, що такі ініціативи не задовольняють ні Україну, ні США. Це робиться, щоб показати, що Росія не є стороною і учасником збройного конфлікту. Більш того – бере на себе ініціативу щодо створення так званої дорожньої карти врегулювання ситуації,
– наголошує Дмитро Снєгирьов.

Експерт також зауважує, що питання введення миротворців зайшло в глухий кут через протидію Кремля, який не хоче розміщення місії ООН по всій окупованій території. І тепер, за словами Снєгирьова, Росія вкидає дурнувату ідею про референдум, знаючи, що її заблокують. І тоді в Москві знову скажуть: вибачте, ми запропонували ще один варіант, але його знову відкидають.

"Кампанія по референдуму на Донбасі штучно нав’язана Росією. Кремль знає, що цю ідею не підтримають на Заході. Тоді Росія стане в позу ображеної і заявить, що її "миротворчі" ініціативи блокуються, в першу чергу, Україною, звинувачувати нас начебто в небажанні врегулювати ситуацію на сході", – говорить експерт.

Крім того, Дмитро Снєгирьов вважає, що заява віце-спікера Верховної Ради Ірини Геращенко, що США мають прокоментувати інформацію щодо можливих пропозицій Путіна по референдуму – це пониження нашої суб’єктності. Геращенко дає привід думати, що за спиною України відбуваються кулуарні торги.

Сенс гри з референдумом – Росія підкреслює, що Україна як суб’єкт міжнародного права не цікавить ні Москву, ні Вашингтон. А про нашу долю домовляються глави двох держав. Україна для них – елемент торгу. Нас знову ставлять в позу політичного шпагату, ми – заручники між США і Росією,
– наголосив Дмитро Снєгирьов.

6 липня у Гельсінкі відбулася зустріч президента США Дональда Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним. Згодом видання Bloomberg повідомило, що глава Кремля під час зустрічі з американським лідером запропонував президенту США провести референдум, щоб вирішити конфлікт на Донбасі. Пізніше помічник президента Росії Юрій Ушаков підтвердив повідомлення ЗМІ про те, що на зустрічі Володимира Путіна з президентом США Дональдом Трампом обговорювалося питання можливого проведення референдуму на Донбасі.

Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі "Референдум" на Донбасі Україна – Росія Дональд Трамп Володимир Путін
Джерело: 24 Канал
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