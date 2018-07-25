Украинская сторона в Минске отреагировала на предложение "референдума" на Донбассе

Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе в Минске четко заявила, что о референдуме на оккупированных территориях Донбасса не может быть и речи.

Об этом заявила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

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"На ТКГ и на политической подгруппе украинская сторона поставила россиянам еще один вопрос: поднималась ли на саммите в Хельсинки идея "референдума" на Донбассе. Мы четко заявили, что ни о каких референдумах на оккупированных украинских землях не может идти и речи", – написала она.

Украинская сторона также потребовала от РФ "забрать свое оружие и технику, и расформировать все созданные Кремлем фейковые "органы власти" на Донбассе".

Как справедливо отметил Посол А.Моцик, проведение иностранным государством референдума на территории другого суверенного государства является тяжким международным преступлением. Россия одно такое преступление уже осуществила в Крыму,

– добавила Геращенко.

Напомним, 16 июня в Хельсинки состоялась встреча президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с главой Российской Федерации Владимиром Путиным. Глава Совета национальной безопасности США Гарретт Маркис заявил, что Вашингтон не рассматривает вопрос о поддержке возможного проведения на востоке Украины референдума о независимости.