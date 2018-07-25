Война на Донбассе: как украинские женщины принуждают оккупантов к миру
24 июля на Донбассе российские оккупационные силы 33 раза обстреляли позиции украинских военных. При этом пророссийские боевики 3 раза открыли огонь из запрещенного минскими соглашениями тяжелого вооружения. Одной из самых горячих точек остаются окраины Майорска.
Несмотря на объявленное хлебное перемирие и в светлое время суток сразу с трех сторон по бойцам 24 королевской бригады начали стрелять враждебные пулеметы и автоматы.
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Вооруженным силам Украины пришлось отвечать. Здесь война имеет свое расписание – как только закрывается контрольно-пропускной пункт в 8 вечера. Не стал исключением и вечер 24 июля.
Как только закрылось КПВВ. И так вот через день. У нас уже пост дырявый. Я на них "Greenpeace" натравлю – они все деревья обстреляли,
– сказал военнослужащий 24-й бригады им. короля Даниила Дмитрий.
Однако даже ответ боевиков не успокоил и обстрел с их стороны продолжился. Только пулемет женщины-бойца Ольги делает свое дело – пророссийские наемники затихают. Это еще раз показывает, что к миру их надо только принуждать.
Напомним, украинская сторона в Трехсторонний контактной группе в Минске четко заявила, что о референдуме на оккупированных территориях Донбасса не может быть и речи.
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