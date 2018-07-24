Забыли, что минировали: пророссийские боевики подорвались на собственном минном поле

23 июля на оккупированном Донбассе диверсионно-разведывательная группа пророссийских боевиков подорвалась на собственном минном поле.

Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк со ссылкой на данные разведки.

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"Во время попытки выхода за линию соприкосновения, на собственном минном поле подорвалась диверсионно-разведывательная группа противника", – рассказал он.

Гуцуляк также добавил, что командование боевиков на Донбассе продолжает совершенствовать передовые позиции и устанавливать дополнительные минно-взрывные заграждения. И из-за хаотичного минирования местности боевики подрываются на собственных минах.

Напомним, пророссийские боевики признались в том, что именно они в 2015 году обстреляли троллейбус в Донецке. Об этом на камеру рассказал один из боевиков Денис Лотов.