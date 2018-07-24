Забули, що мінували: проросійські бойовики підірвалися на власному мінному полі
23 липня на окупованому Донбасі диверсійно-розвідувальна група проросійських бойовиків підірвалася на власному мінному полі.
Про це повідомив спікер Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк з посиланням на дані розвідки.
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"Під час спроби виходу за лінію зіткнення, на власному мінному полі підірвались диверсійно-розвідувальна група противника", – розповів він.
Гуцуляк також додав, що командування бойовиків на Донбасі продовжує удосконалювати передові позиції та встановлювати додаткові мінно-вибухові загородження. І через хаотичне мінування місцевості бойовики підриваються на власних мінах.
Нагадаємо, проросійські бойовики, зізналися тому, що саме вони у 2015 році обстріляли тролейбус у Донецьку. Про це на камеру розповів один із бойовиків Денис Лотов.