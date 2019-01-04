Сутки на фронте прошли без потерь
За минувшие сутки, 3 января, российские оккупационные войска трижды открывали огонь по украинским позициям на Донбассе. Ни один наш воин не погиб, однако один боец ранен.
Об этом сообщили в штабе Операции Объединенных сил.
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Вместе с тем, боевики не использовали вооружения, запрещенного минскими соглашениями.
Опорные пункты наших войск дважды были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе хутора Свободный на Луганском направлении, вблизи населенного пункта Зайцево на Горловском направлении. В ответ на провокации противника подразделения Объединенных сил применяли дежурные огневые средства,
– отметили в сообщении.
Двое оккупантов получили ранения.