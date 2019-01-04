Сутки на фронте прошли без потерь

За минувшие сутки, 3 января, российские оккупационные войска трижды открывали огонь по украинским позициям на Донбассе. Ни один наш воин не погиб, однако один боец ранен.

Об этом сообщили в штабе Операции Объединенных сил. Читайте также: Миротворцы на Донбассе: посол в ООН объяснил, почему Россия блокирует миссию Вместе с тем, боевики не использовали вооружения, запрещенного минскими соглашениями. Опорные пункты наших войск дважды были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе хутора Свободный на Луганском направлении, вблизи населенного пункта Зайцево на Горловском направлении. В ответ на провокации противника подразделения Объединенных сил применяли дежурные огневые средства,

– отметили в сообщении. Двое оккупантов получили ранения.