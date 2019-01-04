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      Сутки на фронте прошли без потерь

      8 Читати новину українською
      ООС
      ООС / mil.gov.ua

      За минувшие сутки, 3 января, российские оккупационные войска трижды открывали огонь по украинским позициям на Донбассе. Ни один наш воин не погиб, однако один боец ранен.

      Об этом сообщили в штабе Операции Объединенных сил.

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      Вместе с тем, боевики не использовали вооружения, запрещенного минскими соглашениями.

      Опорные пункты наших войск дважды были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе хутора Свободный на Луганском направлении, вблизи населенного пункта Зайцево на Горловском направлении. В ответ на провокации противника подразделения Объединенных сил применяли дежурные огневые средства,
      – отметили в сообщении.

      Двое оккупантов получили ранения.

       

      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Операция Объединенных сил
      Источник: 24 Канал
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