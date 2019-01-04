Доба на фронті минула без втрат

Про це повідомили у штабі Операції Об'єднаних сил.

Читайте також: Миротворці на Донбасі: посол в ООН пояснив, чому Росія блокує місію

Разом з тим, бойовики не використовували озброєння, забороненого Мінськими угодами.

Опорні пункти наших військ двічі були обстріляні з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї в районі хутора Вільний на Луганському напрямку та поблизу населеного пункту Зайцеве на Горлівському напрямку. У відповідь на провокації противника підрозділи Об'єднаних сил застосовували чергові вогневі засоби,

– зазначили у повідомленні.

Двоє окупантів отримали поранення.