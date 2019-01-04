Доба на фронті минула без втрат
За минулу добу, 3 січня, російські окупаційні війська тричі відкривали вогонь по українських позиціях на Донбасі. Жоден наш воїн не загинув, проте одного бійця поранено.
Про це повідомили у штабі Операції Об'єднаних сил.
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Разом з тим, бойовики не використовували озброєння, забороненого Мінськими угодами.
Опорні пункти наших військ двічі були обстріляні з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї в районі хутора Вільний на Луганському напрямку та поблизу населеного пункту Зайцеве на Горлівському напрямку. У відповідь на провокації противника підрозділи Об'єднаних сил застосовували чергові вогневі засоби,
– зазначили у повідомленні.
Двоє окупантів отримали поранення.