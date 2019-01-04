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      укр
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Доба на фронті минула без втрат

      27 Читать новость на русском
      ООС
      ООС / mil.gov.ua

      За минулу добу, 3 січня, російські окупаційні війська тричі відкривали вогонь по українських позиціях на Донбасі. Жоден наш воїн не загинув, проте одного бійця поранено.

      Про це повідомили у штабі Операції Об'єднаних сил. 

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      Разом з тим, бойовики не використовували озброєння, забороненого Мінськими угодами.

      Опорні пункти наших військ двічі були обстріляні з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї в районі хутора Вільний на Луганському напрямку та поблизу населеного пункту Зайцеве на Горлівському напрямку. У відповідь на провокації противника підрозділи Об'єднаних сил застосовували чергові вогневі засоби,
      – зазначили у повідомленні. 

      Двоє окупантів отримали поранення.

       

      Теги: Новини України Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі
      Джерело: 24 Канал
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