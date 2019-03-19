Сутки на фронте: украинские бойцы уничтожили две боевые машины пехоты врага

Российские оккупационные войска 18 марта трижды обстреляли позиции подразделений ООС, каждый раз – из запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 120 и 82 миллиметра. Применяли также гранатометы, пулеметы, снайперское и стрелковое оружие. К сожалению, один боец ВСУ погиб.

Российско-оккупационные войска сосредоточили обстрелы в северной части линии соприкосновения. В частности, вблизи села Катериновка и Хутор Свободный. Один украинский военнослужащий погиб. Но ни один обстрел врага не остался без адекватного ответа.

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Ответным огнем бойцы ВСУ ликвидировали двоих оккупантов, двоих ранили. Уничтожили две боевые машины пехоты и две единицы военной автомобильной техники противника.

19 марта обстрелов позиций наших войск по состоянию на 07:00 не зафиксировано. Объединенные силы контролируют линию соприкосновения и соблюдают условия прекращения огня.