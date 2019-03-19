08:27
19 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      АНЕКСІЯ КРИМУ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Який поважний орган Бастрикін не знайшов у Путіна. Думки росіян про Крим
      Вєсті Кремля
      21:57, 18 березня
      Вєсті. UA: Що спільного у куми Путіна та курки. Бойко вигадав як догодити народу
      Вєсті.UA
      19:34, 18 березня
      Битва за майно: у що перетворився відомий санаторій "Лермонтовський" в Одесі
      ЦРУ
      09:00, 15 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Творча самодіяльність
      Згадати все
      00:37, 16 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      АНЕКСІЯ КРИМУ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ

      Доба на фронті: українські бійці знищили дві бойові машини піхоти ворога

      611 Читать новость на русском
      Доба на фронті
      Доба на фронті / Ілюстративне фото

      Російські окупаційні війська 18 березня тричі обстріляли позиції підрозділів ООС, щоразу – із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 та 82 міліметри. Застосовували також гранатомети, кулемети, снайперську та стрілецьку зброю. На жаль, один боєць ЗСУ загинув.

      Російсько-окупаційні війська зосередили обстріли у північній частині лінії зіткнення. Зокрема, поблизу села Катеринівка та Хутір Вільний. Один український військовослужбовець загинув. Та жоден обстріл ворога не залишився без адекватної відповіді.

      Читайте також: Українські військові збили дрон окупантів на Донбасі: фото та відео

      Вогнем у відповідь бійці ЗСУ ліквідували двох окупантів, що двох поранили. Знищили дві бойові машини піхоти та ще дві одиниці військової автомобільної техніки противника.

      19 березня обстрілів позицій наших військ станом на 07:00 не зафіксовано. Об'єднані сили контролюють лінію зіткнення і дотримуються умов припинення вогню.

       

      blog_ava
      Прогноз погоди на 19 березня: на Україну знову суне холоднеча
      сьогодні
      1791
      Теги: Новини України Жертви Війна на Донбасі Збройні сили України Операція Об'єднаних сил
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Чому Мораес в збірній – це не добре, а до його натуралізації є декілька питань
      сьогодні , 08:03 Чому Мораес в збірній – це не добре, а до його натуралізації є декілька питань
      Ігор Саджениця 157
      Теракт в Новой Зеландии: чего добивался убийца и почему человечество на грани войны
      сьогодні , 01:00 Теракт в Новой Зеландии: чего добивался убийца и почему человечество на грани войны
      Іван Яковина 995
      Іноді мені хочеться поїхати з Києва і знайти спокій на чужині, – Євгенія Кононенко
      18 березня , 22:06 Іноді мені хочеться поїхати з Києва і знайти спокій на чужині, – Євгенія Кононенко
      Наталія Лебідь 1186
      Клоуни і клони в електоральному цирку: що пишуть західні ЗМІ про кандидатів у президенти України
      18 березня , 20:30 Клоуни і клони в електоральному цирку: що пишуть західні ЗМІ про кандидатів у президенти України
      Світлана Попова 3901
      Українське кіно: список та трейлери найкращих фільмів, що вийдуть у 2019 році
      18 березня , 20:00 Українське кіно: список та трейлери найкращих фільмів, що вийдуть у 2019 році
      Марія Бондар 8736
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук