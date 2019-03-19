Доба на фронті: українські бійці знищили дві бойові машини піхоти ворога

Російські окупаційні війська 18 березня тричі обстріляли позиції підрозділів ООС, щоразу – із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 та 82 міліметри. Застосовували також гранатомети, кулемети, снайперську та стрілецьку зброю. На жаль, один боєць ЗСУ загинув.

Російсько-окупаційні війська зосередили обстріли у північній частині лінії зіткнення. Зокрема, поблизу села Катеринівка та Хутір Вільний. Один український військовослужбовець загинув. Та жоден обстріл ворога не залишився без адекватної відповіді.

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Вогнем у відповідь бійці ЗСУ ліквідували двох окупантів, що двох поранили. Знищили дві бойові машини піхоти та ще дві одиниці військової автомобільної техніки противника.

19 березня обстрілів позицій наших військ станом на 07:00 не зафіксовано. Об'єднані сили контролюють лінію зіткнення і дотримуються умов припинення вогню.