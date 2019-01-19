Сутки на фронте: враг 9 раз обстрелял украинские позиции, один оккупант погиб

18 января российские оккупационные войска девять раз нарушили режим прекращения огня. Так, в частности, в полосе действий оперативно-тактического группировки "Север" противник обстрелял позиции украинских войск из крупнокалиберных пулеметов вблизи хутора Свободный.

Об этом информирует штаб ООС.

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Также в полосе действий оперативно-тактического группировки "Восток" преступники дважды обстреляли позиции украинских военных в районе населенного пункта Гнутово из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме этого, была зафиксирована работа вражеского снайпера.

Дважды из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия враг вел огонь по украинским позициям в районе населенного пункта Красногоровка, из гранатометов и стрелкового оружия обстреляли наших военных вблизи поселка Водяное. Также противник вел огонь из минометов калибра 82 миллиметра вблизи поселков Пески и Водяное и из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе города Марьинки и поселка Чермалык,

– говорится в сводке.

В результате преступных обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.

В то же время, по данным разведки, 18 января, один оккупант погиб.