Доба на фронті: ворог 9 разів обстріляв українські позиції, один окупант загинув

18 січня російські окупаційні війська дев'ять разів порушили режим припинення вогню. Так, зокрема, у смузі дій оперативно-тактичного угрупування "Північ" противник обстріляв позиції українських військ з великокаліберних кулеметів поблизу хутора Вільний.

Про це інформує штаб ООС.

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Також в смузі дій оперативно-тактичного угрупування "Схід" злочинці двічі обстріляли позиції українських військових в районі населеного пункту Гнутове з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Окрім цього, була зафіксована робота ворожого снайпера.

Двічі з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї ворог вів вогонь по українських позиціях в районі населеного пункту Красногорівка, з гранатометів та стрілецької зброї обстріляв наших військових поблизу селища Водяне. Також противник вів вогонь з мінометів калібру 82 міліметри поблизу селищ Піски та Водяне та з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї в районі міста Мар'їнка та селища Чермалик,

– йдеться у зведенні.

Внаслідок злочинних обстрілів російсько-окупаційних військ жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав.

У той же час, за даними розвідки, 18 січня, один окупант загинув.