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      Доба на фронті: ворог 9 разів обстріляв українські позиції, один окупант загинув

      35 Читать новость на русском
      Війна на Донбасі: 18 січня одного окупанта ліквідували
      Війна на Донбасі: 18 січня одного окупанта ліквідували / 24 канал

      18 січня російські окупаційні війська дев'ять разів порушили режим припинення вогню. Так, зокрема, у смузі дій оперативно-тактичного угрупування "Північ" противник обстріляв позиції українських військ з великокаліберних кулеметів поблизу хутора Вільний.

      Про це інформує штаб ООС.

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      Також в смузі дій оперативно-тактичного угрупування "Схід" злочинці двічі обстріляли позиції українських військових в районі населеного пункту Гнутове з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Окрім цього, була зафіксована робота ворожого снайпера.

      Двічі з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї ворог вів вогонь по українських позиціях в районі населеного пункту Красногорівка, з гранатометів та стрілецької зброї обстріляв наших військових поблизу селища Водяне. Також противник вів вогонь з мінометів калібру 82 міліметри поблизу селищ Піски та Водяне та з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї в районі міста Мар'їнка та селища Чермалик,
      – йдеться у зведенні.

      Внаслідок злочинних обстрілів російсько-окупаційних військ жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав. 

      У той же час, за даними розвідки, 18 січня, один окупант загинув.

       

      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Збройні сили України
      Джерело: 24 Канал
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