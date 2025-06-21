Британец арендовал "Диснейленд" для "свадьбы" с 9-летней украинкой
- Во французском "Диснейленде" полиция отменила свадьбу 22-летнего британца с 9-летней девочкой из Украины, задержаны несколько взрослых.
- Прокуратура квалифицировала инцидент как постановку с элементами мошенничества, ведется следствие по организации мероприятия и происхождения средств.
Во французском "Диснейленде" правоохранители сорвали скандальную церемонию, которую назвали "свадьбой". Женихом оказался 22-летний британец, а невестой - 9-летняя девочка из Украины. На место прибыли полиция и прокуратура, после чего мероприятие отменили, а нескольких взрослых задержали.
Свадьба должна была состояться на рассвете 21 июня – именно в такое время разрешено проводить частные мероприятия в парке Диснейленд. На церемонию пришли примерно 100 гостей. Однако когда на место прибыла "невеста"-украинка, работники "Диснейленда" обнаружили, что ей всего 9 лет. После этого мероприятие отменили, об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Le Parisien.
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Частное мероприятие превратилось в скандал
По словам жениха, он является директором продюсерской компании и якобы хотел снимать фильм. Однако среди гостей не было предупреждения ни о каких съемках. Один из приглашенных заявил, что гости не знали об участии в постановке и были шокированы, увидев ребенка в роли невесты.
Девочка была напугана и растеряна. Она не могла самостоятельно ходить из-за каблуков, которые приклеили к ее ногам. Медицинское обследование показало, что насилия над ребенком не было. Однако психологическое состояние ребенка вызвало беспокойство.
Что известно о дальнейшем расследовании
По прибытии правоохранителей задержали четырех человек:
- 22-летнего британца, который назвал себя женихом,
- 41-летнюю мать девочки,
- двух граждан Латвии в возрасте 55 и 24 лет – один из них представился отцом ребенка.
Французская прокуратура квалифицировала инцидент как постановку с элементами мошенничества. Сейчас идет следствие, выясняют, мог ли ребенок пострадать, и кто именно организовал мероприятие. Также следователи проверяют происхождение средств, использованных для аренды Диснейленда.