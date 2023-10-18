Невесту уволили два года назад, – в ГБР прокомментировали громкую свадьбу во Львове

Накануне украинцев всколыхнула громкая свадьба, которую несколько дней гуляла бывшая сотрудница ГБР и экс-прокурор. И ГБР прокомментировали скандальное празднование во Львове.

Спикер по коммуникации ГБР Татьяна Сапьян отметила, что ведомство призывает украинцев тщательно проверять факты, а также первоисточники информации. Собственно, это заявление она сделала на фоне того, что речь шла ранее о том, что свадьбу гуляла сотрудница ГБР. На самом же деле ее уволили несколько лет назад.

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Уволили невесту несколько лет назад

В истории с громкой свадьбой во Львове ключевым фактом является то, что невеста – бывшая работница Теруправления ГБР во Львове. Она приказом была уволена из ГБР уже почти два года назад,

– отметила Татьяна Сапьян.

Следовательно, по словам Сапьян, ДБР не может нести и не несет никакой юридической или моральной ответственности за поступки своей бывшей сотрудницы. Пресс-секретарь добавила, что на период полномасштабной войны в Украине неотделимой составляющей общей безопасности является также информационная безопасность.

Мы живем в безумном информационном потоке, в который затягивается дезинформация, ИПСО, извращенные факты. ГБР призывает украинцев доверять только официальным источникам информации и если новость содержит сомнительные факты – обязательно обращаться к первоисточнику,

– призвала Татьяна Сапьян.

По словам спикера, это необходимо делать, ведь некоторые СМИ для увеличения просмотров обходят вниманием важные подробности, чтобы новость получила еще больше скандальности.

В то же время она добавила, что проведение такой ценной свадьбы во время полномасштабного вторжения – вопросы гражданской совести.

Не стоит связывать лакшеры свадьбу с прежней работой молодоженов. Это вопрос состояния их семьи и гражданской совести во время войны,

– добавила Татьяна Сапьян.

Отметим, что роскошную свадьбу отгуляли 7 – 8 октября Ростислав Ильницкий и Роксолана Москва. Для празднования они выбрали пятизвездочный комплекс "Emily Resort" возле Львова. Среди них были депутаты, правоохранители, налоговики, бизнесмены и юристы.

Собственно, Ростислав Ильницкий – бывший прокурор. Он работал в прокуратуре Печерского района Киева. Правда, несколько месяцев назад он уволился.

Роксолана Москва раньше работала в отделе кадров Территориальное управление ГБР во Львове. Собственно, несколько лет назад ее уволили, после чего она подала иск в суд. По его решению ее должны восстановить в должности и выплатить компенсацию за вынужденный прогул. Впрочем, ГБР в суде это обжалует.