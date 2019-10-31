Свадьбe двух собачек отметили в США: трогательные фото и видео
В одной из больниц в США решили поженить двух ретриверов Герцога и Персика.
Оба ретривера работают в местной больнице, они помогают пациентам бороться со стрессом, пишет ABC.
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Пациенты заметили, что собаки постоянно вместе, поэтому решили официально объединить их судьбы. Медперсонал больницы поддержал эту идею.
На церемонии невеста была в белой дымке, а жених – в черном смокинге.
Брачная церемония для собак/ Фото: ABC
Свадебные украшения на лапе собаки / Фото: ABC
После шутливой церемонии пушистых молодых угостили специальным свадебным тортом.
Свадьбу двух собачек отметили в США: смотрите видео
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