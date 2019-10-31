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      Свадьбe двух собачек отметили в США: трогательные фото и видео

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      В США отпраздновали свадьбу 2 собак
      В США отпраздновали свадьбу 2 собак / Скриншот видео ABC

      В одной из больниц в США решили поженить двух ретриверов Герцога и Персика.

      Оба ретривера работают в местной больнице, они помогают пациентам бороться со стрессом, пишет ABC.

      Интересно: Причудливая толстушка: как кошка перехитрила тренажер, – смешное видео

      Пациенты заметили, что собаки постоянно вместе, поэтому решили официально объединить их судьбы. Медперсонал больницы поддержал эту идею.

      На церемонии невеста была в белой дымке, а жених – в черном смокинге.

      собаки весілля песик сша
      Брачная церемония для собак/ Фото: ABC

      песики сша весілля
      Свадебные украшения на лапе собаки / Фото: ABC

      После шутливой церемонии пушистых молодых угостили специальным свадебным тортом.

      Свадьбу двух собачек отметили в США: смотрите видео

      Было и такое: Императорский пингвин посетил украинских полярников в Антарктиде: невероятные фото

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости США Мир животных Курьезные новости
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