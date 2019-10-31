Свадьбe двух собачек отметили в США: трогательные фото и видео

В одной из больниц в США решили поженить двух ретриверов Герцога и Персика.

Оба ретривера работают в местной больнице, они помогают пациентам бороться со стрессом, пишет ABC.

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Пациенты заметили, что собаки постоянно вместе, поэтому решили официально объединить их судьбы. Медперсонал больницы поддержал эту идею.

На церемонии невеста была в белой дымке, а жених – в черном смокинге.



Брачная церемония для собак/ Фото: ABC



Свадебные украшения на лапе собаки / Фото: ABC

После шутливой церемонии пушистых молодых угостили специальным свадебным тортом.

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