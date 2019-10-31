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      Весілля двох песиків відсвяткували у США: зворушливі фото і відео

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      У США відсвяткували весілля 2 песиків
      У США відсвяткували весілля 2 песиків / Скріншот відео ABC

      В одній з лікарень у США вирішили одружити двох ретриверів Герцога та Персика.

      Обидва ретривери працюють у місцевій лікарні, вони допомагають пацієнтав боротися з стресом, пише ABC.

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      Пацієнти помітили, що собаки постійно разом, тому вирішили офіційно поєднати їхні долі. Медперсонал лікарні підтримав цю ідею.

      На церемонії наречена була в білому серпанку, а наречений – у чорному смокінгу.

      собаки весілля песик сша
      Шлюбна церемонія для песиків/ Фото: ABC

      песики сша весілля
      Весільні прикраси на лапі собаки/ Фото: ABC

      Після жартівливої церемонії пухнастих молодят пригостили спеціальним весільним тортом.

      Весілля двох песиків відсвяткували у США: дивіться відео

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини США Світ тварин Курйозні новини
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