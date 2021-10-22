Об этом Устенко сказал в эфире авторской программы Екатерины Соляр "Перекрестный допрос" на 24 канале. Он объяснил свое состояние, отметив, что это деньги со свадьбы.

К теме На Львовщине на кругленькую сумму оштрафовали депутатов облсовета, чиновников ОГА и правоохранителей

Откуда у Устенко миллион

В декларации Алексея Устенко указан подарок в размере 1 074 150 гривен.

"У нас был подарок на свадьбу еще в 2018 или 2019 году. Точно не помню. Был подарок от родителей, если это имеется в виду. Затем больше никаких подарков не было", – сказал нардеп.

Миллион нардепу подарил отец / Скриншот из декларации

Скандальные декларации нардепов