Про це Устенко сказав в ефірі авторської програми Катерини Соляр "Перехресний допит" на 24 каналі. Він пояснив свої статки, зазначивши, що це гроші з весілля.

До теми На Львівщині на кругленьку суму оштрафували депутатів облради, посадовців ОДА та правоохоронців

Звідки в Устенка мільйон

У декларації Олексія Устенко вказано подарунок у розмірі 1 074 150 гривень.

"В нас був подарунок на весілля ще у 2018 чи 2019 році. Точно не пам'ятаю. Був подарунок на весілля і був подарунок від батьків, якщо це мається на увазі. Потім більше ніяких подарунків не було", – сказав нардеп.



Мільйон нардепові подарував батько / Скриншот з декларації

Скандальні декларації нардепів