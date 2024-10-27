"Дольше львы не живут": стало известно, откуда взялся лев на свалке завода на Ровенщине

Лев, тело которого нашли на территории Костопольского завода по утилизации отходов в Ровенской области, принадлежал Ровенскому зоопарку. Умершему животному было 20 лет.

Об этом журналистам Суспильного рассказала заместитель директора Ровенского зоопарка Ирина Олиферук. Она также призвала не распространять фотографию мертвого животного в сети.

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Откуда на свалке взялся мертвый лев

Отмечается, что Ровенский зоопарк имеет многолетний договор с Костопольским заводом об утилизации мертвых животных – таким образом там изготавливают костную муку.

Животное, которому было 20 лет, умерло на прошлой неделе.

Дольше львы не живут. По человеческим меркам, ей было 95 лет. Она тихо умирала у нас на глазах, и сейчас трудно смотреть на эти все публикации в соцсетях. Наш водитель отвез львицу на завод, есть все документы, акт вскрытия. Сейчас завод не работает на полную мощность, поэтому ее приняли и хранили на полигоне. Это закрытая территория, и поэтому странно, что кто-то сделал такое фото,

– рассказала Ирина Олиферук.

По ее словам, у зоопарка нет другой возможности утилизировать мертвых животных. К примеру, массовое захоронение может создать угрозу для экологии.

В Ровенском зоопарке сообщили, что вместе со львом на завод отвезли других мертвых животных. Среди них могли быть лебедь или аист, но обезьяны, о которых также писали в сети, последнее время в зоопарке точно не умирали.