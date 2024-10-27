Про це журналістам Суспільного розповіла заступниця директора Рівненського зоопарку Ірина Оліферук. Вона також закликала не поширювати світлину мертвої тварини в мережі.

Читайте також На Рівненщині на території заводу виявили тіло мертвого лева: за справу взялася поліція

Звідки на звалищі взявся мертвий лев

Зазначається, що Рівненський зоопарк має багаторічний договір із Костопільським заводом про утилізацію мертвих тварин – таким чином там виготовляють кісткове борошно.

Тварина, якій було 20 років, померла минулого тижня.

Довше леви не живуть. За людськими мірками, їй було 95 років. Вона тихо помирала в нас на очах, і зараз важко дивитися на ці всі публікації у соцмережах. Наш водій відвіз левицю на завод, є всі документи, акт розтину. Зараз завод не працює на повну потужність, тож її прийняли і зберігали на полігоні. Це закрита територія, і тому дивно, що хтось зробив таке фото,

– розповіла Ірина Оліферук.

За її словами, зоопарк не має іншої можливості утилізувати мертвих тварин. До прикладу, масове захоронення може створити загрозу для екології.

В Рівненському зоопарку повідомили, що разом із левом на завод відвезли інших мертвих тварин. Серед них могли бути лебідь чи лелека, але мавпи, про яких також писали в мережі, останній часом у зоопарку точно не помирали.