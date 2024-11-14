Убытков более чем на 9,3 миллиона гривен: на Киевщине обнаружили свалки опасных отходов

На Киевщине обнаружили незаконные свалки опасных отходов. Организатору и пяти участникам организованной группы сообщено о подозрении в загрязнении земель веществами, вредными для жизни, здоровья людей и окружающей среды, повлекших тяжкие последствия.

Следствие установило, что подозреваемые с 2021 года по июль 2024 года предоставляли услуги по вывозу и утилизации отходов, но работу свою выполняли недобросовестно. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис генпрокурора.

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Свалки нанесли ущерб более чем на 9,3 миллиона гривен

Фигуранты дела незаконно вывозили опасные отходы на 3 земельных участка в селах Киевской области.

Фирмы, от имени которых оказывали услуги подозреваемые, не имели ни лицензий, ни оборудования, необходимого для утилизации таких отходов. Батарейки, лампы, шприцы, опасные жидкости просто свозили на участок, вместо утилизации,

– говорят в Офисе генпрокурора.

Экспертизами установлено, что земельные участки загрязнены вредными для здоровья людей и окружающей среды веществами – медью, хромом, цинком, сурьмой, фосфором, молибденом, никелем и свинцом.

Опасные свалки организовали на территории общей площадью более 7000 квадратных метров, что нанесло ущерб на более 9,3 миллиона гривен.

"Во время обысков у подозреваемых изъяты авто, на которых осуществлялась перевозка опасных отходов, и документы, подтверждающие осуществление незаконной деятельности. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения", – сообщили прокуроры.

На Киевщине обнаружили свалки опасных отходов / Фото Офиса генпрокурора