Слідство встановило, що підозрювані з 2021 року по липень 2024 року надавали послуги з вивезення та утилізації відходів, але роботу свою виконували несумлінно. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Офіс генпрокурора.

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Сміттєзвалища завдали збитків на понад 9,3 мільйона гривень

Фігуранти справи незаконно вивозили небезпечні відходи на 3 земельні ділянки у селах Київської області.

Фірми, від імені яких надавали послуги підозрювані, не малі ні ліцензій, ні устаткування, необхідного для утилізації таких відходів. Батарейки, лампи, шприци, небезпечні рідини просто звозили на ділянку, замість утилізації,

– кажуть в Офісі генпрокурора.

Експертизами встановлено, що земельні ділянки забруднено шкідливими для здоров'я людей та довкілля речовинами – міддю, хромом, цинком, сурмою, фосфором, молібденом, нікелем та свинцем.

Небезпечні сміттєзвалища організували на території загальною площею понад 7000 квадратних метрів, що завдало збитків на понад 9,3 мільйона гривень.

"Під час обшуків у підозрюваних вилучені авто, на яких здійснювалось перевезення небезпечних відходів, та документи, що підтверджують здійснення незаконної діяльності. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів", – повідомили прокурори.

На Київщині виявили звалища небезпечних відходів / Фото Офісу генпрокурора