Россияне в отчаянии пытаются атаковать возле Сватово, – Арестович оценил ситуацию

ВСУ активно возвращают украинские земли, временно оккупированные россиянами – на многих участках фронта очень тяжелые бои. В Сватово россияне смогли собрать группировку, назвали ее "Запад" – у них теперь единая система управления, поэтому они отчаянно бьются.

Об этом в эфире с Марком Фейгиным на ютуб-канале ФЕЙГИНLIVE рассказал советник главы ОП Алексей Арестович, передает 24 канал. Он также отметил, что оккупанты даже пытаются контратаковать ВСУ чуть севернее Сватово, в районе Кременной.

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Но если внимательно посмотреть на карту, говорит Арестович, то там появляются отметки синим вдоль дороги Р-66.

Линия фронта в Луганской области / фото: скриншот с сайта Deepstatemap

С актуальной картой боевых действий, в частности в районе Сватово, можно ознакомиться здесь

Арестович добавляет, что наполнение этого войска – это совершенно разные люди: есть кадровое ядро, мобилизованные, вернувшиеся из восстановления.

Российские мобилизованные гибнут в товарном количестве, но нужно понимать, что это масса людей. Пусть кривых, косых и т.д. – если еще у них есть поддержка артиллерии и немножко тех людей, которые умеют воевать,

– отмечает советник главы ОПУ.

Но, по словам Алексея Арестовича, все эти радостные попытки удержать Сватово – сталкиваются со встречными действиями ВСУ, и пока не в пользу российских полководцев, если мягко сказать, говорит он.

Подробно об оперативно-тактической обстановке в районе Сватово: смотрите видео

"Также следует отметить, что россияне панически боятся, что ВСУ вернутся в Кременную. Поэтому в этом районе также постоянные атаки", – резюмирует Алексей Арестович.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай поделился новостями из региона

Как ранее сообщал Сергей Гайдай, российские захватчики продолжают забрасывать на Луганщину много "чмобиков" и военной техники. Они делают все, чтобы сделать невозможным на этом направлении быстрое контрнаступление ВСУ.

Однако украинские военные отвечают на действия оккупантов. В частности, четко попадают в склады и командные пункты российских захватчиков в Луганской области.

Он добавил, что местным жителям не стоит возвращаться в свои дома на освобожденных территориях Луганщины. Ведь оккупанты цинично обстреливают деоккупированные населенные пункты.