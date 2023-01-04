Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов. Подробнее рассказывает 24 канал.
Кстати Есть обнадеживающие сигналы, – военный эксперт о ситуации на линии Сватово – Кременная
В случае прорыва Силами обороны Украины оборонных рубежей российских оккупационных войск на линии Сватово – Кременная и, соответственно, перенесения боевых действий ближе к городу Луганск, значительная часть военнослужащих подразделений 2-го армейского корпуса, особенно из числа мобилизованных на временно оккупированных территориях, планирует сдаваться в плен,
– отметил Алексей Громов.
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Трасса Сватово – Кременная под огневым контролем наших воинов
- Накануне, 3 января, глава Луганской ОВА сообщил, что трасса Сватово – Кременная уже не первый день находится под огневым контролем наших воинов. Также Сергей Гайдай подчеркнул, что логистика оккупантов теперь значительно усложнена. В частности, и из-за "хлопка" и из-за огневого контроля дороги. Теперь захватчикам приходится ехать "в обход".
- У временно оккупированного Луганска километровые очереди российских грузовиков со снарядами, подвозимыми ближе к линии фронта. Затем перегружают на военные КамАЗы и дальше непосредственно на фронт.
- Гайдай отметил, что россияне на грани нервного срыва. Они репрессируют местное население временно оккупированных территорий. Боятся, что люди сотрудничают с ВСУ.