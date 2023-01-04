Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов. Подробнее рассказывает 24 канал.

Кстати Есть обнадеживающие сигналы, – военный эксперт о ситуации на линии Сватово – Кременная

В случае прорыва Силами обороны Украины оборонных рубежей российских оккупационных войск на линии Сватово – Кременная и, соответственно, перенесения боевых действий ближе к городу Луганск, значительная часть военнослужащих подразделений 2-го армейского корпуса, особенно из числа мобилизованных на временно оккупированных территориях, планирует сдаваться в плен,

– отметил Алексей Громов.

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Трасса Сватово – Кременная под огневым контролем наших воинов