Про це на брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов. Детальніше розповідає 24 канал.

До речі Є обнадійливі сигнали, – військовий експерт про ситуацію на лінії Сватове – Кремінна

У разі прориву Силами оборони України оборонних рубежів російських окупаційних військ на лінії Сватове – Кремінна та, відповідно, перенесення бойових дій ближче до міста Луганськ, значна частина військовослужбовців підрозділів 2-го армійського корпусу, особливо з числа мобілізованих на тимчасово окупованих територіях, планує здаватися в полон,

– зазначив Олексій Громов.

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Траса Сватове – Кремінна під вогневим контролем наших воїнів