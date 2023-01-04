Про це на брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов. Детальніше розповідає 24 канал.
До речі Є обнадійливі сигнали, – військовий експерт про ситуацію на лінії Сватове – Кремінна
У разі прориву Силами оборони України оборонних рубежів російських окупаційних військ на лінії Сватове – Кремінна та, відповідно, перенесення бойових дій ближче до міста Луганськ, значна частина військовослужбовців підрозділів 2-го армійського корпусу, особливо з числа мобілізованих на тимчасово окупованих територіях, планує здаватися в полон,
– зазначив Олексій Громов.
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Траса Сватове – Кремінна під вогневим контролем наших воїнів
- Напередодні, 3 січня, очільник Луганської ОВА повідомив, що траса Сватове – Кремінна вже не перший день перебуває під вогневим контролем наших воїнів. Також Сергій Гайдай наголосив, логістика окупантів тепер значно ускладнена. Зокрема, і через "бавовну" і через вогневий контроль дороги. Тож тепер загарбникам доводиться їхати "в обхід".
- Біля тимчасово окупованого Луганська кілометрові черги російських вантажівок зі снарядами, які підвозять ближче до лінії фронту. Опісля перевантажують на військові КамАЗи і далі безпосередньо на фронт.
- Гайдай зазначив, що росіяни на межі нервового зриву. Вони репресують місцеве населення тимчасово окупованих територій. Бояться, що люди співпрацюють з ЗСУ.