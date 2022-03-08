В Сватовом люди вышли на митинг против оккупантов: накануне те хотели захватить военкомат

8 марта 2022 , 10:58
Читати новину українською

Источник:

Суспільне Донбас

В луганском Сватовом люди митингуют против оккупации и российских боевиков в городе. Жители города требуют от россиян покинуть пределы города.

Несколько российских оккупантов перекрыли центральную улицу Сватового с техникой и оружием.

Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий 2 недели войны

Ранее сообщалось, что оккупанты пытались захватить помещение военкомата.

Видео митинга в Сватовом: 

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!

Автор: Ярослава Прадід