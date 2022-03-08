В Сватовом люди вышли на митинг против оккупантов: накануне те хотели захватить военкомат
8 марта 2022 , 10:58Читати новину українською
Источник:Суспільне Донбас
В луганском Сватовом люди митингуют против оккупации и российских боевиков в городе. Жители города требуют от россиян покинуть пределы города.
Несколько российских оккупантов перекрыли центральную улицу Сватового с техникой и оружием.
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Ранее сообщалось, что оккупанты пытались захватить помещение военкомата.
Видео митинга в Сватовом:
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