Об этом 24 Каналу заявил офицер ВСУ, командир роты ударных беспилотников 92 механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко. Он отметил, что это российские военные, которые на территории страны-агрессора были лишены свободы.

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"Им предлагают 200 тысяч рублей в месяц плюс полгода контракт. И если они остаются живы, то, соответственно, амнистия по тем статьям – полное помилование", – рассказал Федоренко.

Однако такие подразделения враг бросает в бой так же, как бросал ЧВК "Вагнера".

Преимущественно штурмуют живой силой, предварительно работает артиллерия. И как следствие – противник несет значительные потери в живой силе, а также в технике. Инициатива полностью на нашей стороне,

– подчеркнул офицер ВСУ.

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Казнь за невыполнение боевой задачи

На приоритетном для себя направлении оккупанты всегда применяют комбинированную живую силу и комбинированные войска. Речь, в частности, и о подразделениях "Шторм Z", и о ЧВК "Вагнера", а также о мобилизованных и десантниках. Противник накапливает всех, кем может штурмовать.

"Что касается уровня мотивации – он на невысоком уровне, но в России мощно действует система принуждения. То есть их казнят, если они не выполняют боевые задания или уклоняются от совершения ударно-штурмовых действий", – рассказал командир роты.

Кроме того, в отдельных подразделениях россиян есть профессионально подготовлены военные. Однако и их украинские Силы обороны бьют достаточно эффективно.

Какая ситуация на фронте