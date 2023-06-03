Об этом 24 Каналу заявил офицер ВСУ, командир роты ударных беспилотников 92 механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко. Он отметил, что это российские военные, которые на территории страны-агрессора были лишены свободы.
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"Им предлагают 200 тысяч рублей в месяц плюс полгода контракт. И если они остаются живы, то, соответственно, амнистия по тем статьям – полное помилование", – рассказал Федоренко.
Однако такие подразделения враг бросает в бой так же, как бросал ЧВК "Вагнера".
Преимущественно штурмуют живой силой, предварительно работает артиллерия. И как следствие – противник несет значительные потери в живой силе, а также в технике. Инициатива полностью на нашей стороне,
– подчеркнул офицер ВСУ.
Где активизировались россияне: смотрите видео
Казнь за невыполнение боевой задачи
На приоритетном для себя направлении оккупанты всегда применяют комбинированную живую силу и комбинированные войска. Речь, в частности, и о подразделениях "Шторм Z", и о ЧВК "Вагнера", а также о мобилизованных и десантниках. Противник накапливает всех, кем может штурмовать.
"Что касается уровня мотивации – он на невысоком уровне, но в России мощно действует система принуждения. То есть их казнят, если они не выполняют боевые задания или уклоняются от совершения ударно-штурмовых действий", – рассказал командир роты.
Кроме того, в отдельных подразделениях россиян есть профессионально подготовлены военные. Однако и их украинские Силы обороны бьют достаточно эффективно.
Какая ситуация на фронте
- Украинские военные за прошедшие сутки ликвидировали еще 560 россиян. В общем с начала полномасштабной войны на тот свет отправилось более 209 тысяч оккупантов.
- За 2 июня российские войска нанесли 17 ракетных и 67 авиационных ударов. Россияне 91 раз обстреляли из РСЗО. При этом враг все еще надеется захватить Донецкую и Луганскую области. За прошедшие сутки на Востоке было 29 боеприкосновений.
- Украинская авиация за минувшие сутки нанесла 2 удара по ЗРК противника, а также 15 ударов по районам, где оккупанты сосредотачивали свой личный состав. ВСУ обезвредили 17 "Шахедов" и 15 крылатых ракет. А подразделения артиллеристов и ракетных войск поразили 2 склада боеприпасов, радиолокационную станцию, пункт управления, 2 станции радиоэлектронной борьбы и РСЗО россиян.