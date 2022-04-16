Свернули не туда: ВСУ продолжают уничтожать российских оккупантов
16 апреля 2022 , 11:21Читати новину українською
Источник:Сухопутные войска ВСУ в телеграме
Украинские военные продолжают кошмарить российских захватчиков. Они уничтожают самих оккупантов и много их техники.
Сухопутные войска ВСУ похвастались очередным "уловом". Они уничтожили технику противника.
Читайте также Так выглядит российская слабость, – Ермак показал ракеты, которые враг пускает на украинцев
Орки снова свернули не туда. Очередная уничтоженная техника на фоне живописной украинской природы и лесов,
– заметили военные.
Это удалось сделать 10 ОГШБр.
Вас может заинтересовать, как ВСУ бьют оккупантов в небе: смотрите видео