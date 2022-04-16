Свернули не туда: ВСУ продолжают уничтожать российских оккупантов

16 апреля 2022 , 11:21
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Сухопутные войска ВСУ в телеграме

Украинские военные продолжают кошмарить российских захватчиков. Они уничтожают самих оккупантов и много их техники.

Сухопутные войска ВСУ похвастались очередным "уловом". Они уничтожили технику противника.

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Орки снова свернули не туда. Очередная уничтоженная техника на фоне живописной украинской природы и лесов,
– заметили военные.

Это удалось сделать 10 ОГШБр.

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Автор: Оксана Княжик